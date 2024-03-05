Рада цього тижня не буде збиратися: засідання скасували
У Верховній Раді перенесли засідання, які мали відбутися цього тижня. Мова йде про 6, 7 та 8 березня. Про це розповіли кілька співрозмовників у парламенті, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.
"Офіційна причина - треба сформулювати звіт для конгресу США", - каже одне з джерел.
Для цього значна частина парламентарів від "Слуги народу" планує робоче відрядження в межах України. Воно стосуватиметься військових та оборонних питань.
Проте справжня причина, як пояснюють депутати - бунт опозиційних фракцій.
"Причина - парламентська криза. Опозиція погрожує ставити всі свої поправки та гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження", - пояснив один із нардепів.
Додамо, про те, що у Верховній Раді скасували засідання цього тижня також писав у своєму Telegram-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Сьогодні коаліція відміняє 3 дня голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць", - повідомляв нардеп.
За його словами, на порядку денному у парламенту було багато важливих законів були: соціальні, освітні, військові та як мінімум 10 ратифікацій.