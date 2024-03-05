Застосунок "Дія" не працює (Оновлено)

Додаток держпослуг "Дія" перестав працювати. Це сталося сьогодні, 5 березня, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зокрема, при спробі авторизуватися спливає вікно з повідомленням "На жаль, сталася помилка". Користувачі в мережі пишуть про імовірний збій у роботі додатка.

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Оновлено о 14:49. У "Дії" повідомили про відновлення роботи додатка

"Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь застосунок працює як завжди" , - йдеться в повідомленні.

"Дія" - це мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. "Дію" було офіційно запущено у 2020 році.

Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через "Дію" (застосунок і/або портал) можна отримати такі державні послуги як "єМалятко" (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати документи, змінювати місце реєстрації тощо.

Застосунком і порталом, за останніми даними, користується вже понад 20 млн людей.