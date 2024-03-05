Міноборони вперше купить безпілотники через тендер на Prozorro

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" – закупівельна організація Міністерства оборони, яке займається озброєнням і військовою технікою, – вперше купить дрони через тендер на Prozorro, повідомляє ЛігаБізнес.

Агенція хоче купити 15 000 безпілотних авіаційних комплексів типу DJI Mavic 3E (очікувана вартість – 2 млрд грн) і 5000 дронів типу DJI Mavic 3 Thermal (очікувана вартість 989 млн грн). Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

Термін постачання – до 31 травня 2024 року.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, яка дозволить не розкривати для загального доступу чутливу інформацію.