Українським компаніям загрожують штрафи через блокаду кордону
Через блокаду на кордоні низка компаній має труднощі щодо виконання зобов’язань перед замовниками, що призводить до штрафних санкцій з боку покупців, скасування нових замовлень та втрати клієнтів. Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє Укрінформ.
"Ми в Європейській Бізнес Асоціації уважно спостерігаємо за ситуацією на польсько-українському кордоні. Блокада безпосередньо впливає на діяльність більшості наших членських компаній, від неї однаково потерпають як імпортери, так і експортери. Наразі ситуація ще гірша, аніж була наприкінці минулого року, і ми не бачимо ознак врегулювання найближчим часом. До того ж ситуація стає все більш напруженою, враховуючи появу кричущих випадків висипання зерна, псування транспорту тощо", - повідомили у ЄБА.
У Бізнес Асоціації зазначають, що через блокаду компанії мають труднощі щодо виконання зобов’язань перед замовниками, що призводить до штрафних санкцій з боку покупців, скасування нових замовлень та втрати клієнтів.
Неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі створює ризики для українських виробництв. Все це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств.
Оскільки більшість товарів наших компаній прямують через Польщу транзитом, ця ситуація має вплив і на країни ЄС. Допоки не буде створено дієвого запобіжника на рівні ЄС, який би унеможливив блокування кордону та перекриття критично важливих магістральних шляхів, такі дії можуть продовжуватись.
"Наразі компанії шукають альтернативні логістичні маршрути, переорієнтовуються на інші доступні пункти пропуску, однак це тягне за собою суттєве здорожчання транспортних витрат, а це впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній. Компанії також розглядають переорієнтацію на інші види транспорту, наприклад зараз активно обговорюється можливість використання контрейлерних потягів", - підкреслили у ЄБА.