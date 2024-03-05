Українським компаніям загрожують штрафи через блокаду кордону

Через блокаду на кордоні низка компаній має труднощі щодо виконання зобов’язань перед замовниками, що призводить до штрафних санкцій з боку покупців, скасування нових замовлень та втрати клієнтів.﻿ Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє Укрінформ.

"Ми в Європейській Бізнес Асоціації уважно спостерігаємо за ситуацією на польсько-українському кордоні. Блокада безпосередньо впливає на діяльність більшості наших членських компаній, від неї однаково потерпають як імпортери, так і експортери. Наразі ситуація ще гірша, аніж була наприкінці минулого року, і ми не бачимо ознак врегулювання найближчим часом. До того ж ситуація стає все більш напруженою, враховуючи появу кричущих випадків висипання зерна, псування транспорту тощо", - повідомили у ЄБА.

У Бізнес Асоціації зазначають, що через блокаду компанії мають труднощі щодо виконання зобов’язань перед замовниками, що призводить до штрафних санкцій з боку покупців, скасування нових замовлень та втрати клієнтів.

Неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі створює ризики для українських виробництв. Все це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств.

Оскільки більшість товарів наших компаній прямують через Польщу транзитом, ця ситуація має вплив і на країни ЄС. Допоки не буде створено дієвого запобіжника на рівні ЄС, який би унеможливив блокування кордону та перекриття критично важливих магістральних шляхів, такі дії можуть продовжуватись.