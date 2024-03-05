Арахамія пояснив скасування засідань Ради цього тижня

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав роз′яснення щодо скасування засідань Верховної Ради цього тижня, зазначивши, що депутати будуть працювати з військовими, але з питань безпеки це не повинно анонсуватись, повідомляє Українська правда.

"Тепер з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразового говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації.

Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі" , – зазначив Арахамія.

За його словами, ця робота депутатів не повинна анонсуватись з питань безпеки.

"Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент" , - додав Арахамія.

При цьому глава фракції "Слуга народу" розкритикував опозицію, бо "хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію, хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті, інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок".

"Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає перемогу" , - зазначив Арахамія.

Перед цим повідомлялось, що у Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня.

За даними видання, цього тижня мало бути два пленарних засідання. Напередодні було проведено засідання погоджувальної ради, на якому депутати "Європейської солідарності" та "Голосу" протестували, що їх не відпускають у закордонні відрядження. У результаті у вівторок було вирішено взагалі скасувати засідання цього тижня.