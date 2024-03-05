Суд в Гаазі видав ордер на арешт двох військових командувачів РФ

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року, повідомляє Європейська правда.

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

Палата досудового провадження II вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням, по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період.