Російські війська обстріляли центр Херсона: поранено чоловіка

Близько 15:00 вівторка російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли середмістя Херсона. Поранення отримав 52-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін і начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах.

Поранений чоловік доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували постраждалому мінно-вибухову травму, вогнепальне поранення спини, вивих плеча тощо.

Це вже не перший обстріл житлових кварталів міста за день.

Через ворожі удари пошкоджено лінії електропередач та приватну автівку.

Також вдень окупаційні війська вдарили по адміністративній будівлі в Херсоні. Приміщення зазнало серйозних руйнувань.

Що передувало: Російські війська двічі за ранок обстріляли Херсон, постраждали 77-річна жінка та 76-річний чоловік.