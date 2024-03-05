ОГП прокоментував рішення МКС щодо ордерів на арешт російських генералів

Український генпрокурор Андрій Костін прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт російських генералів Сергєя Кобилаша і Віктора Соколова, повідомляє Європейська правда.

Заяву Костіна наводить Офіс генпрокурора.

"Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта ЗС РФ та адмірала військово-морського флоту РФ, яких підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України", – зазначив генпрокурор.

Він також подякував Міжнародному кримінальному суду, прокурору Каріму Хану та всім українським прокурорам, які сприяли цьому спільному результату, допомагаючи у зборі доказів.

"Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні злочину проти людяності – "інших нелюдських діянь […], що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження", – додав Костін.

Він підкреслив, що Україна продовжить працювати із Міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Нагадаємо, у березні минулого року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із вивезенням українських дітей з окупованих територій України.