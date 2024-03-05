У роботі Facebook та Instagram стався збій: користувачів викинуло з акаунтів

Facebook та Instagram не працюють, користувачів викинуло з їхніх акаунтів, повідомляє Економічна правда.

Деякі користувачі взагалі не можуть зайти, в інших – не оновлюються сторінки.

Під час авторизації з'являється помилка. Система просить повторити спробу входу в обліковий запис.

Сервіс Downdetector зазначає, що користувачі масово скаржаться на те, що не можуть увійти в Facebook і Instagram.

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.

Менш ніж за 10 хвилин на сервіс надійшло понад 200 тисяч скарг про перебої в роботі Facebook і понад 45 тисяч - Instagram.

Сама компанія Meta поки що не коментувала збій.