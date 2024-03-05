Президент Чехії про відправку військ в Україну: давайте не обмежувати себе
Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Novinky.
Павел закликав до розширення форм допомоги, включаючи можливу присутність іноземних військ в Україні.
За його словами, йдеться не про відправку бойових підрозділів, а про форми допомоги і "небойову участь".
"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні", – сказав чеський президент, додавши, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні Росії.
Павел вважає, що немає різниці, чи будуть українські солдати, наприклад, проходити підготовку із західними інструкторами за кордоном або безпосередньо в Україні.
"Україна, хоча й зазнала нападу, все ще залишається суверенною країною", – сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил.
"Ми самі вирішуємо, яку форму допомоги ми виберемо", – додав Павел.
Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.