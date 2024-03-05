Дуда: Польща готова захищати всю територію НАТО, включаючи Литву

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна у разі потреби готова доєднатися до захисту всієї території НАТО, включаючи Литву, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час спілкування з литовським колегою Гітанасом Науседою, повідомляє LRT.

Звертаючись до Науседи, Дуда підкреслив, що Литва може розраховувати на польські війська.

"Сьогодні я говорю про колективну оборону. Пане президенте, ми готові і запевняю вас, що Литва може на нас розраховувати. Якщо буде потрібно, польські війська стануть пліч-о-пліч з литовськими військами, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО від ворожого нападу", – сказав Дуда.

Разом із Науседою вони спостерігали за польськими національними військовими навчаннями Dragon-2024.

Ці навчання демонструють готовність Польщі захищати територію НАТО, підкреслив польський президент.

"І це означає не лише польську територію, але й литовську територію і територію інших країн Балтії, якщо це буде необхідно", – сказав Дуда.

Раніше стало відомо, що у квітні-травні Литва проведе наймасштабніші військові навчання за останні 30 років.

Як відомо, У Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.