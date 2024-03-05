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Зеленський: Для російських терористів немає і не буде безпечних гаваней у Чорному морі

Зеленський: Для російських терористів немає і не буде безпечних гаваней у Чорному морі
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості українських Сил оборони довели, що для російських терористів немає і не буде безпечних гаваней у Чорному морі, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту.
Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва".

Також Зеленський повідомив, що провів кілька нарад.

"Був звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше – щодо постачання і щодо спільних проєктів. Я вдячний усім у світі, хто допомагає принципово, вчасно та без збоїв.
Також провів нараду з міжнародним блоком уряду, Офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямах. Плануємо наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості".

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