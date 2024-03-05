Міністр оборони Німеччини відреагував на заяву Макрона "не бути боягузами"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників України "не бути боягузами" не допомагає вирішити проблеми з військовою підтримкою України, повідомляє Європейська правда.
Про це Пісторіус заявив 5 березня під час візиту до Швеції, повідомляє AFP.
На думку голови німецького Міноборони, дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.
"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – додав Пісторіус.
Нагадаємо, президент Франції, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".
Минулого тижня Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправля