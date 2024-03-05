Bloomberg: Доходи Росії від продажу нафти та газу у лютому зросли на 80%

Доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому підскочили більш ніж на 80% порівняно з минулим роком і перевищили 10 мільярдів доларів. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, незважаючи на західні санкції, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого місяця надходження до бюджету РФ від податків на нафту і газ склали 945,6 мільярда рублів (10,4 мільярда доларів), повідомило у вівторок Міністерство фінансів РФ.

Податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на цих даних.

Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну.

Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту марки Urals нижче 50 доларів за барель у лютому 2023 року.

Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" встановили обмеження на ціну на рівні 60 доларів за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.

Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками і постачальниками послуг.

Однак з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Щоб "захистити" грошові потоки до бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в 15 доларів за барель для Urals до Brent.