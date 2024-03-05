ЗМІ: У РФ визнали Коломойського "екстремістом" та конфіскували його активи

Районний суд російської республіки Адигея заборонив роботу компанії українського бізнесмена Ігоря Коломойського, вніс його до "списку екстремістів" і ухвалив рішення про конфіскацію його активів, повідомляє Економічна правда.

Про це пише російська служба BBC.

За даними газети "Коммерсантъ", справу розглядали в закритому режимі.

Суд заявив, що разом із майном Коломойського він також конфіскував активи колишнього власника Смоленського банку Павла Шитова.

У рішенні суду йдеться, що влада РФ конфіскує майно Коломойського на мільярди рублів, а також близько 500 земельних ділянок у чотирьох російських регіонах, зокрема в Підмосков'ї.

Коломойського визнали "екстремістом" у зв'язку з "фінансуванням збройних формувань України".

Суд Адигеї звинуватив Коломойського в підтримці нової влади України після Революції гідності 2014 року, роботі головою Дніпропетровської ОДА та фінансовому забезпеченні українських збройних формувань.

Нагадаємо:

2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.