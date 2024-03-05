Поліція: Росіяни замінували територію на півночі Сумщини кульковими бомбами

На півночі Сумської області у вівторок вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомляє поліція Сумської області у Facebook.

Зокрема, російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грам кожна та має велику зону ураження.

Пряма мова начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігоря Черняка:

"За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами". Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома, і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому".

За його словами, на місці мінування наразі працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції.

Поліція попереджає: при виявлені такого вибухонебезпечного предмету до нього не підходити, не брати до рук, не проводити з ним жодних маніпуляцій. У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів треба терміново повідомляти поліцію за телефоном 102.