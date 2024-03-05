Ліван випустив 30 ракет по Ізраїлю: третину цілей вдалося перехопити

З території Лівану випустили 30 ракет для обстрілу Кирьят-Шмони в Ізраїлі. Третину цілей вдалося перехопити, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, під час останнього обстрілу Кір'ят-Шмони з Лівану було випущено близько 30 ракет.

У ньому йдеться, що щонайменше 10 снарядів були успішно перехоплені системою ППО "Залізний купол".

Another clip shows multiple Iron Dome interceptions over Kiryat Shmona. pic.twitter.com/cjGBfamZc4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 5, 2024

Повідомлень про руйнування і травмованих немає.

Що передувало

Нагадаємо, ще у грудні минулого року видання The Times повідомляло про те, що Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.

У країні побоюються, що бойовики "Хезболли" можуть також вторгнутися до Ізраїлю, як і ХАМАС у жовтні минулого року. В рамках операції ізраїльські військові, мабуть, хочуть відтіснити учасників терористичного угрупування від кордону.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що агресія "Хезболли" проти Ізраїлю може змусити країну розпочати воєнні дії у Лівані. Атаки бойовиків наближають ескалацію.