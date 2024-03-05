У Польщі вирішили створити безпілотні війська за прикладом України

Зробивши висновки з війни в Україні, у Польщі вирішили створити безпілотні війська, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє legaartis.pl.

"Вивчивши уроки війни в Україні, ми створюємо безпілотний військовий компонент. Ми створюємо підрозділи безпілотників" , - сказав Косіняк-Камиш.

При цьому, за його словами, йдеться не лише про дрони.

"Їх використання виправдане не тільки в повітрі. Є морські дрони, є наземні дрони. Вчора на нараді з керівництвом ВМС ми говорили про використання безпілотників і про те, як адаптувати техніку, щоб не залишатися позаду" , - зазначив польський міністр.

Створення Сил безпілотних систем в Україні

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У Міноборони пояснювали, що створення окремого роді військ допоможе використати всі переваги безпілотних засобів. Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами, але й накопичувати та проводити оцінку застосування дронів.