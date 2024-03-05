Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА у кількох областях України (Оновлено)

Увечері 5 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА в кількох областях України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА".

Також тривогу через безпілотники оголосили на Харківщині.

О 22:21 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.

О 22:28 про загрозу застосування ударних дронів повідомили в Миколаївській та Херсонській областях.

О 22:35 повітряну тривогу оголосили і на Одещині.

О 23:16 військові уточнили, що БпЛА на Полтавщині прямують у напрямку Миргорода; 2 Групи "шахедів" на Харківщині – північно-західним курсом; "Шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини; група дронів на Одещині – курсом на Вінниччину, кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

Також кореспонеднти Суспільного повідомляють про вибухи в Одесі.

Також про тривогу оголосили в Сумській та Чернігівській областях.

О 23:55 повітряну тривогу оголосили на Київщині.