Шмигаль розповів, як планує повертати українців із-за кордону

Влада має намір створювати в Україні стимули, щоб українські біженці поверталися на Батьківщину, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації. На це працюють програми всередині країни. Такі як єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу" , — зазначив він.

За словами Шмигаля, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

Кошти підуть на ремонт житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців, які виїхали за кордон, повернутись і допомогти країні.