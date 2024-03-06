Close button

ISW: Росія готова втрачати літаки для просування на Донеччині

ISW: Росія готова втрачати літаки для просування на Донеччині
Фото: Oleg V. Belyakov - AirTeamImages

Російські літаки продовжують наносити відносно велику кількість авіаударів по Україні, попри повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників впродовж останніх тижнів. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Видання Forbes повідомило 4 березня, що російські літаки Су-34 у супроводі літаків Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях на відстані 25 миль (близько 40 кілометрів).

5 березня New York Times повідомила, що російська тактика змінюється в бік інтенсифікації операцій у повітряному просторі і що "більш агресивна" повітряна підтримка російських військ на лінії фронту допомогла російським військам останнім часом просунутися вперед у східній Україні.

Ці звіти свідчать про те, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків, ймовірно, тому, що російське командування вирішило, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій.

Військові аналітики нагадали, що російські війська використовували удари плануючих бомб для тактичного ефекту при захопленні Авдіївки в середині лютого і, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту.

ISW не може самостійно перевірити українські повідомлення про збиття літаків Су-34 протягом останніх тижнів.

Ключові висновки ISW за 5 березня

  • Україна знищила великий корабель Чорноморського флоту проєкту 22160 "Сергій Котов" біля берегів Керченської протоки в ніч з 4 на 5 березня.
  • Російські військові блогери відреагували на затоплення "Сергія Котова" , засудивши відсутність реакції російського військового командування на інцидент і розгорнувши більш широку критику бюрократичної інертності російського військового апарату.
  • Схоже, російська авіація продовжує наносити відносно велику кількість авіаударів по Україні, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників за останні тижні.
  • Росія і Китай поглиблюють свою стратегічну співпрацю в космосі, включаючи співпрацю в галузі супутникового спостереження і дослідження космосу.
  • Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт двох високопоставлених російських командирів за їхню відповідальність у скоєнні російських військових злочинів – це вперше МКС висунув звинувачення російським військовим командирам.
  • Повідомляється, що російські війська керують "чорним ринком" для продажу українських військовополонених, у тому числі російським парамілітарним групам, які, можливо, здійснюють обмін військовополоненими з Україною.
  • Директор Служби розвідки та безпеки Молдови Александру Мустята 5 березня заявив, що Кремль почав проводити багаторічні гібридні операції, спрямовані на дестабілізацію Молдови та перешкоджання її вступу в ЄС.
  • Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Донецька на тлі продовження позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення 5 березня.
  • Повідомляється, що російська влада розформовує підрозділи колишньої групи Вагнера, які мали увійти до Росгвардії або зараз перебувають у Білорусі.
  • Російські правоохоронці, ймовірно, посилять репресії проти кримських татар в окупованому Криму.

Новини

Популярні теми форуму

analytics