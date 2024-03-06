ISW: Росія готова втрачати літаки для просування на Донеччині

Російські літаки продовжують наносити відносно велику кількість авіаударів по Україні, попри повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників впродовж останніх тижнів. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Видання Forbes повідомило 4 березня, що російські літаки Су-34 у супроводі літаків Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях на відстані 25 миль (близько 40 кілометрів).

5 березня New York Times повідомила, що російська тактика змінюється в бік інтенсифікації операцій у повітряному просторі і що "більш агресивна" повітряна підтримка російських військ на лінії фронту допомогла російським військам останнім часом просунутися вперед у східній Україні.

Ці звіти свідчать про те, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків, ймовірно, тому, що російське командування вирішило, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій.

Військові аналітики нагадали, що російські війська використовували удари плануючих бомб для тактичного ефекту при захопленні Авдіївки в середині лютого і, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту.

ISW не може самостійно перевірити українські повідомлення про збиття літаків Су-34 протягом останніх тижнів.

Ключові висновки ISW за 5 березня