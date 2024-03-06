Курс валют НБУ на 6 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 5 березня зріс до рівня 38.3943 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 41.6463 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 48.6878 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.3198 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.6311 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.394 300
|EUR
|Євро
|41.646 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.687 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.319 800
|PLN
|Польський злотий
|9.631 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.