Close button

Курс валют НБУ на 6 березня

Курс валют НБУ на 6 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 березня зріс до рівня 38.3943 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 41.6463 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 48.6878 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.3198 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.6311 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.394 300 +0.0808
EUR Євро 41.646 300 +0.103
GBP Фунт стерлінгів 48.687 800 +0.1254
CHF Швейцарський франк 43.319 800 +0.0326
PLN Польський злотий 9.631 100 +0.0159

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics