Курс валют НБУ на 6 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 березня зріс до рівня 38.3943 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 41.6463 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 48.6878 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.3198 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.6311 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.394 300 EUR Євро 41.646 300 GBP Фунт стерлінгів 48.687 800 CHF Швейцарський франк 43.319 800 PLN Польський злотий 9.631 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.