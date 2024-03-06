Байден: Повернення Трампа – це "хаос, розкол і темряву"

У заяві, опублікованій у вівторок, президент Джо Байден розхвалив роботу, виконану його адміністрацією за перший термін перебування на посаді, водночас різко попередивши, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до "хаосу, розколу та темряви", повідомляє Українська правда.

"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо. (Трампом) рухає образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі" , – сказав Байден.

Байден також підкреслив прогрес під час керівництва його адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на ліки, що відпускаються за рецептом, і контролю над зброєю.

Він також попередив, що якщо Трамп повернеться в Білий дім, прогрес, досягнутий його адміністрацією, буде під загрозою.