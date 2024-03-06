На Хмельниччині є знеструмлення через атаку "Шахедів" на енергооб'єкт – ОВА

У результаті нічної атаки "Шахедами" у Хмельницькій області пошкоджений об’єкт інфраструктури − кілька населених пунктів залишились без електропостачання.﻿﻿ Про це заявили у Хмельницькій ОВА, повідомляє Українська правда.

"Вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів" , – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пошкоджені дах і стеля приватного будинку.

Загиблих та травмованих немає. Усі відповідні служби працюють, підсумували в ОВА.