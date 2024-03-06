У Держдепі США відреагували на ордери МКС на арешт російських воєначальників

У Державному департаменті США висловились щодо рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ – генералів Сергія Кобилаша і Віктора Соколова, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

"Ми бачили новину про те, що МКС видав ордери на арешт Сергія Кобиляша та Віктора Соколова за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС", – зазначив Міллер.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.

Напередодні президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Нагадаємо, у березні минулого року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із вивезенням українських дітей з окупованих територій України.