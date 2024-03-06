У Молдові заявили, що хочуть вступити до ЄС раніше 2030 року

Спікер парламенту Ігор Гросу вважає, що Молдова може вступити в ЄС ще до 2030 року. Таку думку він висловив в інтерв'ю румунському виданню digi24, повідомляє Європейська правда.

У відповідь на запитання, коли Молдова може приєднатись до ЄС, Гросу відповів, що президентка Майя Санду поставила за мету вступ до 2030 року.

"Це мета, яку ми перед собою поставили. Я підтримую цю мету, але водночас сказав колегам і кажу всім, що ми будемо прагнути прискорити цей процес" , – сказав Гросу.

Він пояснив, що, на його думку, Молдова і Україна, а також уся Європа сьогодні переживають прискорену динаміку – події швидко змінюються, чого не було ще 10 років тому.

"Ми повинні адаптуватися, знаходити можливості і в цій складній ситуації. Думаю, що ми почали цей процес із 2022 року, і досі він протікає успішно. У 2022 році ми отримали статус країни-кандидата, а у 2023 році почали переговори. Ми дякуємо 27 країнам і особливо Румунії, яка завжди була і залишається нашим адвокатом" , – сказав Гросу.

Нагадаємо, Майя Санду раніше висловила сподівання, що переговори про членство Молдови в ЄС завершаться до 2030 року. Також Санду ініціювала проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.