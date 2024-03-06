У якому банку найбільше вкладів українців – дані НБУ

Станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 55 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 665,6 млрд гривень).﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За місяць обсяг скоротився на 28,9 млрд гривень за рахунок скорочення на вимогу, а обсяг термінових депозитів залишився на колишньому рівні. Незначне сезонне скорочення спричинене тим, що громадяни у січні витрачають гроші, отримані у грудні у вигляді премій та інших виплат.

Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 378,2 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 184,3 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк - 62,9 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 58,6 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 46,6 млрд гривень та приватний ПУМБ – 46,1 млрд гривень.