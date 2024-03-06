У РФ стався вибух на ТЕЦ: місто без опалення, загинула людина

У російській Туві на Шагонарській ТЕЦ вранці 6 березня стався вибух, внаслідок чого місто Шагонар залишилось без центрального опалення, один з постраждалих помер у лікарні, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали 23 людини, 15 госпіталізовано, 6 перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо, що один постраждалий помер у лікарні.

Офіційною причиною вибуху в триповерховому приміщенні названо детонацію вугільного пилу. За останніми даними, пожежу на ТЕЦ локалізовано.

Також вибух на ТЕЦ у місті Шагонар призвів до відключення центрального опалення, але влада заявляє, що усі чотири котли на ТЕЦ не постраждали.

Зокрема, близько 4 тисяч жителів 12-тисячного Шагонара залишилися без опалення. Уночі температура повітря в місті опустилася до -26, сьогодні вдень обіцяють -10.

Заняття у школах Шагонара скасовані, влада закликала "максимально" зберігати тепло.

Також місцева влада підготувала теплові гармати, якими за необхідності можна буде обігрівати чотири заклади культури в райцентрі.