WP: Зеленська відмовилася відвідати промову Байдена через Навальну

Американське видання The Washington Post написало, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США до Конгресу через те, що її хотіли посадити поруч з Юлією Навальною. В Офісі президента України відповіли, що причина в іншому, повідомляє Українська правда.

"Олена Зеленська, перша леді України, відхилила запрошення Білого дому відвідати промову "Про стан справ у державі" у четвер, відмовившись від одного з найпочесніших заходів у Вашингтоні та підкресливши складну політику, з якою стикається її країна, охоплена війною" , – йдеться в статті.

За словами чиновників, знайомих з планами, першу леді Джилл Байден хотіли посадити поруч із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер минулого місяця у російській в'язниці. Планувалося, що образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стане потужним фоном для виступу президента Байдена на спільному засіданні Конгресу.

Але, за словами людей, знайомих з перебігом дискусій у Києві, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців. Зокрема, через минулі заяви Навального про Крим.

WP зазначає, що представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, пов'язане з "конфліктом у графіку", і переадресував подальші запитання до офісу Зеленської, який, як пише видання, на запит про коментар не відповів.

Водночас у коментарі "Українській правді" в Офісі президента повідомили, що причина у "накладанні графіків".

"Посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Проте через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події" , − повідомили в ОП.

WP пише, що Навальна також відмовилася від участі у виступі Байдена. Прессекретарка Навальної Кіра Ярмиш пояснила це втомою і бажанням "прийти до тями" після смерті чоловіка і роз’їздів, в яких вона перебувала останнім часом.

Один з американських чиновників сказав, що Білий дім, ймовірно, не повідомив Київ про те, що Навальна вирішила не їхати, хоча її присутність була не єдиною проблемою для українців.

Повідомляється, що ще однією проблемою для Києва, який прагне отримати додаткову безпекову допомогу від США, є надто тісний зв'язок з Байденом. Президент США був головним захисником України, але президент України Володимир Зеленський намагався уникнути подальшої політизації військових зусиль.

Видання пише, що наразі Україна відчайдушно лобіює республіканців у Палаті представників Конгресу, щоб вони проголосували за запит Байдена про виділення 60 мільярдів доларів допомоги − пакету, проти якого виступає ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп. WP наголошує, що в України закінчується артилерія, і вона починає втрачати стратегічні міста вздовж лінії фронту.

Закликаючи законодавців підтримати фінансову допомогу, Україна не хоче образити республіканців, які можуть контролювати Білий дім наступного року в залежності від результатів виборів у листопаді, пише WP.

Представник Білого дому повідомив, що у своєму виступі в четвер Байден закликатиме республіканців у Палаті представників ухвалити рішення про фінансування України "якнайшвидше".

Видання нагадує, що щороку перша леді США запрошує низку осіб приєднатися до неї під час виступу президента з промовою "Про стан справ у країні", і президент часто згадує їх у своїй промові, коли висвітлює або просуває певну політику чи питання.