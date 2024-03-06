Уряд хоче створити військові адміністрації в Криму

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проєкт щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній республіці Крим та місті Севастополі. Пропонується створити військові адміністрації та наділити її повноваженнями, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці, відповідно до українського законодавства, Автономна республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Кабмін нагадує, що звільнення усіх територій України та відновлення повної лінії державного кордону як на суші, так і на морі за словами президента, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, є стратегічним пріоритетом сил оборони України в протидії збройній агресії РФ.

Не визнаючи тимчасову окупацію РФ частини території України, пропонується внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" в частині створення військових адміністрацій на території АРК та міста Севастополі та наділення їх відповідними повноваженнями з метою виконання функцій держави.

Таким чином, буде створений відповідний механізм відновлення публічної влади на тимчасово окупованих РФ територіях.

При цьому, датою припинення повноважень органів державної влади (і голів місцевих державних адміністрацій, і працівників адміністрацій, і посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших) внаслідок тимчасової окупації визначено 27 лютого 2014 року.