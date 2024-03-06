У МЗС Франції заявили про "безліч наслідків" у разі поразки України

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Європу до стійкості перед обличчям загрози, яку, як і раніше, становить Росія. Він вважає, що "якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків", цитує його TF1, повідомляє Ліга.net.

"Якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків, я не дуже високої думки про Європейський Союз, я не дуже високої думки про нашу здатність домовитися", – сказав міністр.

Сежурне наголосив на численних наслідках перемоги Росії над Україною як для Франції, так і для Європи. Очільник французького МЗС зазначив, що наразі російський диктатор Володимир Путін "лише намагається перевірити нашу солідарність один з одним", а отже Захід має "уникнути цього сценарію".

"Уникнути цього сценарію означає, зокрема, тримати руки в Україні разом з нашими союзниками, укладати двосторонні угоди, як ми це зробили, а потім допомагати українцям якнайкраще, наскільки це можливо" , – наголосив він.

Також Сежурне підтримав французького лідера Емманюеля Макрона й заявив, що йдеться про "додавання стратегічної двозначності в дії". Він також повторив, що не можна дозволяти Росії діяти на свій розсуд.