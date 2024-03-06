Україна готова до обмеження своєї торгівлі з ЄС, але з умовою – Мінекономіки

Україна готова ухвалити обмеження на свою торгівлю з Євросоюзом, щоб вирішити суперечку з Польщею, але при цьому необхідно також обмежити імпорт російської продукції.﻿ Про це заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Ділова столиця.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія" , — сказав Качка.

За його словами, Україна підтримує обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозвіл окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту.

"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи в усі п'ять сусідніх країн-членів ЄС. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекорд — 15 млн тонн кукурудзи у 2023 календарному році. Тому в нас є великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС" , — сказав Качка.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща закликатиме Європейську комісію запровадити повну заборону на імпорт харчових продуктів із Росії та Білорусі.