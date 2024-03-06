Росія створила найбільшу мережу шпигунів з часів холодної війни – FT

Росія активно відновлює свою шпигунську війну із Заходом. Публікація Москвою переговорів німецьких офіцерів щодо відправки крилатих ракет в Україну є лише одним з останніх прикладом.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Гра в кішки-мишки відновилася. Активність Росії настільки ж висока або навіть вища, ніж за часів холодної війни. Російська розвідка - це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди" , - заявили співробітники західної розвідки.

Майже щотижня спливає чергова таємна операція, що показує, як далеко проникли російські спецслужби в Європу відтоді, як два роки тому Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Очевидна активізація розвідувальних операцій під керівництвом Кремля свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач, з якими вони зіткнулися на початку 2022 року, кажуть співробітники розвідки й аналітики.

Спочатку західні агентства оприлюднили плани Москви щодо вторгнення в Україну. Щойно російські танки почали рухатися до Києва, європейські столиці вислали 600 дипломатів, близько 400 з яких, як вважається, були шпигунами. Також було виявлено кілька російських "нелегалів" - агентів, які діють без дипломатичного прикриття. Коли російське наземне вторгнення застопорилося, Путін посадив під домашній арешт вищих керівників ФСБ за грубу помилку в оцінці українського опору.

Відтоді основні російські спецслужби - ГРУ, ФСБ і СЗР - перегрупувалися і перебудували свою шпигунську роботу, щоб підвищити шанси Росії у звичайних військових операціях.

Пріоритети залишилися тими самими, що й до війни: викрасти західні секрети, внести розкол у лави НАТО і підірвати підтримку України.

"Їм (російським спецслужбам, – ред.) дійсно довелося змінити свій образ дій – вдатися до інших інструментів" , – заявив співробітник розвідки.

У російських таємних операціях тепер беруть участь іноземні громадяни зі сфери політики, бізнесу та організованої злочинності - наприклад, сербська банда, яка в минулому році організувала втечу Артема Усса, пов'язаного з Кремлем бізнесмена, заарештованого в Італії за підозрою у продажу Москві американських військових технологій.

"(Посередники - ред.) можуть не знати, що працюють на росіян, вони можуть бути злочинцями або іншими людьми, яким платять" , - заявив співробітник розвідки.

Кремль також чинить тиск на російських вигнанців, щоб кооптувати їх та інших противників режиму, які втекли за кордон після початку війни.