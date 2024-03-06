ГУР уточнило дані про втрати РФ через знищення корабля "Сергій Котов"

Унаслідок знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" поранено щонайменше 27 російських військових.

Про це повідомили﻿ в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "сєрґєй котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості" , – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними ГУР, безповоротні втрати серед особового складу – 7 моряків.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня українські морські дрони Magura V5 атакували російський корабель "Сергій Котов" – це один з найновіших суден РФ, його побудували у 2021 році.