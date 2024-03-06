Більшість німців підтримують позицію Шольца щодо Taurus для України

Переважна більшість населення Німеччини підтримує рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні – й опозиція до поставок цієї системи озброєння за останній час навіть зросла. Про це свідчить нещодавнє опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення dpa, повідомляє Європейська правда.

Лише 28% опитаних підтримують надання Києву ракет Бундесверу з радіусом дії 500 кілометрів.

58% – проти надання цієї системи озброєнь. Більше половини з них (31%) навіть принципово проти підтримки України німецькою зброєю. 14% не змогли відповісти на запитання.

Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня, тобто після того, як канцлер чітко відмовився від постачання крилатих ракет Taurus у понеділок минулого тижня.

За відмовою Шольца стоїть страх, що Німеччина може бути втягнута у війну, якщо крилаті ракети вцілять по російській території, чи якщо німецькі солдати будуть розміщені в Україні для програмування цілей.

Таким чином Шольц зачіпає за живе населення. Згідно з опитуваннями YouGov, протягом останніх тижнів опозиція до постачання Taurus навіть зросла. На початку лютого (опитування з 2 по 6 лютого) 31% все ще були за і лише 49% проти, коли їм ставили те саме запитання.