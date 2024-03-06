Зеленський зустрінеться з прем'єром Греції в Одесі – ЗМІ

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Одесі. Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Планують, що ця раніше не анонсована зустріч відбудеться перед поїздкою Міцотакіса до Румунії на дводенну конференцію Європейської народної партії (ЄНП) в Бухаресті.

Ані грецька, ані українська сторона поки що не підтвердили цю інформацію.

Раніше Зеленський обговорив з Міцотакісом оборонні потреби України.

Перед цим грецькі ЗМІ повідомили, що влада країни розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.