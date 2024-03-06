Угорщина проти призначення Рютте генсеком НАТО

Угорщина виступає проти того, щоб прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте очолив НАТО, коли ця посада звільниться наприкінці 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, повідомляє Ліга.net.

"Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна" , – заявив Сійярто.

Він нагадав, що у 2021 році Рютте засудив нове антиЛГБТ-законодавство, запроваджене прем'єр-міністром Угорщини, заявивши, що країні "більше немає чого робити в Європейському Союзі".

"Довгострокова мета – поставити Угорщину на коліна в цьому питанні" , – сказав тоді Рютте.

Зауваження Сійярто прозвучали за кілька днів до зустрічі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з 45-м президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

1 листопада 2023 року видання Politico заявило, що Рютте є першим фаворитом на посаду голови НАТО після того, як він заявив про свою зацікавленість у цій посаді. Водночас перешкодами для нього можуть стати три чинники: стать, національність та низькі витрати на оборону власної країни.

Також у листопаді журналісти Bloomberg звертали увагу, що Рютте може бути краще підготовлений, ніж інші кандидати, до боротьби з Трампом, якщо той переможе на виборах 2024 року — вважається, що Рютте мав хороші зв'язки з Трампом, який погрожував вивести США з військового альянсу.