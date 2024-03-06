Американські військові знищили 10 ударних засобів хуситів

Збройні сили Сполучених Штатів знищили 10 ударних засобів постанців-хуситів, після того, як підтримувані Іраном бойовики відкрили вогонь по кораблю ВМС США у Червоному морі. Про це заявили в Центральному командуванні армії США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

У заяві CENTCOM йдеться, що сили США збили одну протикорабельну балістичну ракету та три безпілотники, запущені з підконтрольних хуситам районів Ємену в напрямку есмінця ВМС США USS Carney. Ніхто не постраждав, а корабель уникнув пошкоджень.

Пізніше у вівторок американські військові заявили, що знищили ще три протикорабельні ракети та три морські дрони в районах Ємену, підконтрольних хуситам.

У повідомленні йдеться, що сили CENTCOM ідентифікували ударні цілі та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу торговельним суднам і кораблям ВМС США в регіоні.