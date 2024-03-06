Речник Путіна назвав російську демократію "найкращою"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "демократія" в Росії найкраща, і її продовжать будувати далі, повідомляє Українська правда.

Про це Пєсков заявив на "всесвітньому фестивалі молоді"

"Ми не будемо більше терпіти критику нашої демократії і твердження про те, що вона не така, якою вона має бути. Наша демократія найкраща, і ми будемо будувати її далі" , – сказав речник Путіна.

Також він додав, що Росія завжди залишатиметься "відкритою до всіх країн, які готові до рівноправних, людських, взаємовигідних відносин".