Речник Путіна назвав російську демократію "найкращою"
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "демократія" в Росії найкраща, і її продовжать будувати далі, повідомляє Українська правда.
Про це Пєсков заявив на "всесвітньому фестивалі молоді"
"Ми не будемо більше терпіти критику нашої демократії і твердження про те, що вона не така, якою вона має бути. Наша демократія найкраща, і ми будемо будувати її далі", – сказав речник Путіна.
Також він додав, що Росія завжди залишатиметься "відкритою до всіх країн, які готові до рівноправних, людських, взаємовигідних відносин".