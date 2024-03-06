Vodafone також отримає новий код для номерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала мобільному оператору "Водафон Україна" (Vodafone) дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 (+380 75), повідомляє Економічна правда.

"Комісія ухвалила рішення видати ПрАТ "ВФ Україна" дозвіл на користування кодом мережі призначення "75" для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на п'ять років" , - йдеться в повідомленні за підсумками засідання регулятора.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала найбільшому українському мобільному оператору "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).