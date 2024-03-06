У ДПСУ розповіли про ситуацію на польському кордоні у середу

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів. У чергах стоять 2300 вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україні" , - сказав він.

Речник додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині", у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках. Це вкрай низькі показники, зауважив Демченко.

За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин". З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку, повідомив він.

Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.

За словами Демченка, черги з вантажівок через блокування польського кордону зростають на інших напрямках. Так, станом на ранок в чергах на інших ділянках кордону стоять понад 2 тисячі вантажівок.

"Фіксуємо черги з вантажівок у бік України по трьох напрямках - навпроти ПП "Ужгород" - це кордон зі Словаччиною. Станом на ранок десь 600 вантажівок очікують. Навпроти ПП "Тиса" — це кордон з Угорщиною в бік України - зранку очікувало близько 1000 вантажівок. І ще понад 400 вантажівок - навпроти ПП "Дякове", це кордон з Румунією" , - повідомив речник.

Він зауважив, що в цих пунктах пропуску рух відбувається інтенсивний, але через блокування руху на польській ділянці водії і перевізники шукають всі можливі альтернативні напрямки, де вони можуть здійснити перетин кордону.

Демченко пояснив, що водії і перевізники, перевозячи вантажі, мають прив'язуватись до якогось конкретного пункту пропуску, маючи вже документи на вантаж, який необхідно провезти через ту чи іншу митницю. Тому треба враховувати, що блокування продовжується, і "якщо раніше у відкритих джерелах ми бачили заяви, що вони блокуватимуть до 10 березня, то зараз поширюється інформація, що вони продовжать свої дії аж до квітня".