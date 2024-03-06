В "Укренерго" не очікують дефіциту електроенергії влітку

"Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії в Україні влітку 2024 року в період проведення ремонтної кампанії на атомних електростанціях.﻿ Про це сказав директор із управління ОЕС України - головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Зайченко, зима 2024 року була досить холодна, був тривалий період низьких температур близько 15 градусів морозу, і атомна енергетика працювала на повну потужність 7,5 ГВт, теплова генерація також працювала на максимальній потужності.

За його словами, баланс було досягнуто тільки завдяки високим рівням води в Дніпрі та роботі ГЕС.

"Зараз повинна початися ремонтна кампанія по НАЕК "Енергоатом" , - сказав він.

Головний диспетчер НЕК "Укренерго" зазначив, що заплановані ремонти обладнання на атомних електростанціях.