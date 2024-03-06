В "Укренерго" не очікують дефіциту електроенергії влітку
"Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії в Україні влітку 2024 року в період проведення ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Про це сказав директор із управління ОЕС України - головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Як зазначив Зайченко, зима 2024 року була досить холодна, був тривалий період низьких температур близько 15 градусів морозу, і атомна енергетика працювала на повну потужність 7,5 ГВт, теплова генерація також працювала на максимальній потужності.
За його словами, баланс було досягнуто тільки завдяки високим рівням води в Дніпрі та роботі ГЕС.
"Зараз повинна початися ремонтна кампанія по НАЕК "Енергоатом", - сказав він.
Головний диспетчер НЕК "Укренерго" зазначив, що заплановані ремонти обладнання на атомних електростанціях.
"Що стосується літнього періоду… дефіцит електроенергії в нас не планується", - сказав Зайченко.