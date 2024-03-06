На Сумщині окупанти вперше застосували касетні авіабомби

Російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткинському районі. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За його словами, ситуація нарощується, зокрема з 1 січня значно збільшилась кількість ударів по деяким засобам ураження, таким, як дрони-камікадзе, ударні дрони.

"Особливо нас турбує, збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби" , - зазначив голова ОВА.

За даними Артюха, окупанти з повітря замінували два населені пункти у Шосткінському районі - Стара Гута і Марчихина Буда.