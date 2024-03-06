У Бердянську підірвали автівку організаторки "виборів Путіна", вона загинула
В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих "виборів" разом з автівкою, внаслідок отриманих травм вона померла. Про це заявила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, повідомляє Українська правда.
"В Бердянську ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів. Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську.
Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", – йдеться в повідомленні.
Жінка була членом була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".
Пізніше окупанти підтвердили попередню версію вибуху – підірвано автівку пособниці. За їхніми словами, під автівку заклали близько півтора кілограма вибухівки в тротиловому еквіваленті. Повідомляється, що жінка загинула від отриманих травм.