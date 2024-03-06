ЗМІ: Росія вдарила по Одесі під час візиту до міста прем'єра Греції

Російські загарбники здійснили ракетний удар по Одесі, коли місто відвідував з візитом прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні грецького видання Protothema.

Видання стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського – вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

Джерела видання запевняють, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

"Немає жодних проблем з безпекою прем'єр-міністра та грецької делегації" , – заявили офіційні урядові джерела.

"Ми всі в порядку" , – сказав раніше у коментарі виданню державний міністр Греції Ставрос Папаставру.

Як наголошує видання, потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.