Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську: з'явилося відео з місця підриву

Унаслідок сьогоднішнього підриву автомобіля в Бердянську було ліквідовано колаборантку Олену Ільїну. Вона займалася організацією "виборів", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Галіціна повідомила, що загиблою виявилася Олена Ільїна, яка займалася організацією проведення незаконних "виборів".

Фото: Колаборанти (t.me/berdmisk)

"Її син - Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в "адміністрації окупантів" , - додала начальниця адміністрації.

Вибухи, пов'язані з "виборами" у РФ

27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони прозвучали і неподалік "виборчої дільниці".

Також 30 серпня 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.