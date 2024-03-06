Німеччина заплатить за частину снарядів із "чеської" ініціативи для України

Німеччина внесе понад 1 млн євро в ініціативу Чехії щодо придбання артилерійських снарядів для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт з посиланням на Tagesschau.

За його словами, Федеральний уряд внесе "тризначну мільйонну суму до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України".

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петро Павло заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна приєднується до ініціативи Чехії у пошуках снарядів для України.