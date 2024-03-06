Зеленський прокоментував удар по Одесі під час зустрічі з Міцотакісом

Росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить спільна пресконференція Зеленського та Міцотакіса.

"Ми бачили сьогодні цей удар (по Одесі - ред.). Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Деталі не знаю, але знаю, що є загиблі та поранені", - наголосив глава держави.

За його словами, росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції. Але окупантам все одно - вони або з'їхали з глузду, або не контролюють свою армію.

Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

Він розповів, що Україна "посилюється потроху, але повільніше, ніж хотілося б".

У свою чергу прем'єр Греції розповів, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським знаходився в порту Одеси.

"Наприкінці візиту (до порту - ред.) ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд з нами. Це вражаючий досвід, ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і не милує нікого", - наголосив Міцотакіс.

Чутки про удар по колоні Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка знаходилася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакісом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі.

При цьому один із грецьких чиновників Ставрос Папаставру, який входив до складу грецької делегації, розповів виданню, що "все в порядку".

Нагадаємо, у листопаді минулого року Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ спецслужби попередили як мінімум 5-6 замахів на його життя.