Протест фермерів у Варшаві переріс у зіткнення: є постраждалі

Протести фермерів у польській столиці Варшаві переросли у сутички, внаслідок яких кілька правоохоронців постраждали, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Polsat News.

Під час акції фермерів біля будівлі польського Сейму сталися заворушення, штовханина і акти агресії. Після 14:00 учасники демонстрації почали кидати бруківку в поліцейських – ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Деякі протестувальники намагалися силою прорватися до парламенту, але цьому вдалося запобігти.

Сутички відбувалися не тільки поруч із будівлею парламенту, а й на сусідніх вулицях.

Поліція заявляє, що докладає зусиль, щоб запобігти поширенню сутичок на інші райони Варшави.

У поліції заявили, що під час сутичок кілька правоохоронців постраждали.

"Наразі затримано більше десятка осіб. Частина протестувальників намагалася прорватися через бар'єри, які охороняють територію Сейму. Їм не дали цього зробити", – йдеться в заяві відомства.

У середу у Варшаві розпочалася масштабна акція протесту фермерів.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував фермерам, які останні кілька місяців влаштовують масові протести в країні, зустрітись цієї суботи, 9 березня, для вирішення суперечливих питань.

Також польський прем’єр анонсував внесення до Сейму проєкту резолюції, яка закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.