ОВА: Російські війська атакували Херсон та Берислав, є поранені

Російська армія 6 березня атакувала Херсон та Берислав, відомо про трьох поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

Через скидання вибухового предмета з дрона у власні оселі в Бериславі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.

Також вдень окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.

"На власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги".